Правительство РФ выделило 500 млн рублей на поддержку россиян за рубежом

Москва, 1 мая. Правительство России выделило полмиллиарда рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться на родину из-за ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба кабмина.

«Эти средства, как и выделенные ранее 500 млн рублей, пойдут на оплату временного проживания, питания и другие неотложные нужды», — указано в сообщении.

В документе указано, что в случае необходимости россияне смогут потратить средства для уплаты сборов за продление срока действия визы и других документов, на основании которых они находятся в стране. Отмечается, что средства выделят из резервного фонда правительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, указал «ФедералПресс».

Минкомсвязи в конце марта на портале госуслуг открыло сервис для соотечественников, которым нужна помощь для возвращения в Россию. В частности, там можно подать заявление на материальную помощь.

В конце марта Россия на фоне пандемии коронавируса остановила регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение с другими странами. Исключение сделано для вывозных рейсов, сообщил телеканал «360». Отмечается, что в московский аэропорт «Шереметьево» могут прилететь не более 500 пассажиров в сутки, в другие регионы — не более 200.

На этой неделе Министерство обороны России сдаст в эксплуатацию сразу шесть многофункциональных медицинских центров для лечения коронавируса. Учреждения откроются в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.