Богатейшие россияне потеряли 46 млрд долларов с начала 2020 года

Москва, 1 мая. Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года сократилось на 46 миллиардов долларов, больше всех потерял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Об этом свидетельствует рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Такой индекс рассчитывается на основании стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. В целом, 23 из 500 строк рейтинга BBI занимают россияне.

Единственным миллиардером, кому удалось с начала года увеличить свое состояние на 691 миллион долларов (до 5,76 миллиарда), стал бизнесмен Сулейман Керимов.

При этом состояние одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина снизилось на 2,04 миллиарда долларов — до 26 миллиардов. Он остался богатейшим из россиян в списке BBI. На втором месте оказался основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин — его богатство сократилось на 3,84 миллиарда долларов — до 17,6 миллиарда долларов.

Третье место по итогам января-апреля занял упомянутый выше Михельсон, чей капитал сократился на 7,66 миллиарда долларов — до 16,9 миллиарда.

В топ-10 также вошли основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (его капитал теперь составляет 16,2 миллиарда долларов), совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (15,7 миллиарда), совладелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов (15,4 миллиарда), Роман Абрамович (14,8 миллиарда), основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг (13,5 миллиарда), бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (13,4 миллиарда долларов) и основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман с состоянием в 12,2 миллиарда долларов.

Как пишет «ФедералПресс», недавно журнал Forbes представил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Возглавил список Потанин, который годом ранее даже не входил в топ-5 наиболее состоятельных россиян.

Тем временем глава компании Crocus Group Араз Агаларов призвал российские власти снизить НДС, чтобы помочь российскому бизнесу, который переживает не лучшие дни из-за эпидемии коронавируса.