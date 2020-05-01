Роспотребнадзор объяснил, в каких случаях можно вернуть купленные через Интернет лекарства

Москва, 1 мая. Покупатель может вернуть в аптеку приобретенные через Интернет лекарственные препараты, если они оказались некачественными, или при продаже была использована неверная информация о них. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Лекарственные препараты могут быть возвращены потребителем в аптеку только в том случае, если они ненадлежащего качества или их продажа сопровождалась распространением ненадлежащей информации (недостоверная реклама или ошибка в описании товара на сайте продавца)», — объясняется в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что по запросу потребителя аптека обязана предоставить копию декларации о соответствии или сертификата соответствия того или иного препарата.

Некачественным считается препарат, который не соответствует показателям качества, установленным нормативной документацией.

В ведомстве обращают внимание, что в большинстве случаев потребитель не может самостоятельно определить качество лекарственного средства. Исследования на соответствие проводятся специальными экспертными организациями.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян по предупреждению распространения коронавируса в период майских праздников. Специалисты посоветовали продолжать соблюдать режим самоизоляции и максимально ограничить контакты — отказаться от прогулок и пикников на природе, а также от живого общения с родственниками и друзьями.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова отметила, что выдерживать изоляцию сейчас крайне важно, поскольку в РФ отмечено существенное снижение новых случаев заражения. По ее словам, можно считать, что страна вышла на плато по распространению COVID-19, передает «ФедералПресс».