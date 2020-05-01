Сползает по крыше старик Венедиктов, или О чем не рассказало «Би-Би-Си»

Либеральное сообщество России отбросило разговоры про вирус и нефть: третьи сутки оно пережевывает скандал вокруг домогательств главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова к журналистке Анне Ведуте.

Публика узнала об инциденте из длиннющего и в целом бестолкового «досье» «Би-Би-Си», которое несколько месяцев собирали на Венедиктова несколько авторов. Один из них, по словам самой Ведуты, «прямо спросил» ее, а было ли, — она и рассказала.

Не желая участвовать в этой войне жаб и гадюк, Федеральное агентство новостей отмечает, что коллеги из британского СМИ то ли по незнанию, то ли нарочно обошли вниманием несколько важных фактов из биографии г-на Венедиктова. Иные из них куда более омерзительны, чем стариковские приставания к молодой сотруднице.

Секс с ученицами. Что? Да

Предельно либеральное отношение Алексея Венедиктова к связи полов — давно ни для кого не секрет. Включая порицаемые обществом ситуации, когда мужчина использует служебное положение для принуждения женщины к сексу.

Чуть меньше людей знают о том, что подобный харассмент признавал сам Венедиктов в «терпимом» к домогательствам 2006 году.

«Я, например, на радио «Эхо Москвы» даже приказ специальный издал, что харассмент не только не осуждается, но и всячески приветствуется, поскольку является естественным состоянием человека, — откровенничал главред в интервью Ксении Собчак. — В результате у нас на радиостанции 12 браков, 8 разводов, 16 детей и вечно приподнятая атмосфера. Демографическую ситуацию в стране мы начали улучшать задолго до президента Путина. Да что там говорить, я и женился благодаря харассменту. Моя будущая жена тоже на радио работала — а я к ней долго на производстве приставал».

Это действительно так. Жена главреда «Эха» Елена Ситникова работает на радиостанции с 1993 года, а с Венедиктовым они поженились в апреле 1998-го.

В том же интервью Венедиктов назвал пару «начальник-подчиненная»… нормальным архетипом, отдельно подчеркнув, что такие взаимоотношения совершенно не обязательно должны быть моногамными.

«Когда несколько лет назад президент Ингушетии Руслан Аушев издал указ о введении многоженства на территории республики, я этот указ на «Эхе» повесил. И приписал, что отныне указ президента Аушева действует на территории нашей отдельно взятой радиостанции. Аушев мою приписку лично завизировал», — заявил Венедиктов ошалевшей от такой откровенности Собчак.

К кому еще приставал Венедиктов на «Эхе», ходят разные слухи. Но в одном из интервью слушателям радиостанции, проходившем в виде ответов на письменные вопросы, в том же 2006 году главреда приперли к стенке.

«Слушая Вас в «Разворотах», а в особенности (о, ужас) М. Ганапольского, переживаю за милую юную девушку Тоню (ведущую Антонину Самсонову. — Прим. ФАН), которую вы оба нещадно публично воспитываете. Надеюсь, Вы не применяете физических мер воздействия, как-то очень тревожно...»

На что Венедиктов ответил:

«Физически — это как? Если секс, то почему нет…»

Харассмент сам по себе отвратителен, но когда дело пахнет уголовкой… Свои стандарты по части «воспитания через секс» Венедиктов привнес на радиостанцию, судя по всему, из школьных коридоров: когда-то он учительствовал. Эту часть своей жизни главред «Эха Москвы» осветил в интервью журналу Maxim в 2007 году.

«Какие там у меня грехи? Банальный московский мальчик, школа, институт, потом работа в школе. Просто нет места преступлениям. Ну, секс с ученицами...» — обмолвился в интервью Венедиктов.

На уточняющий вопрос, может ли Алексей Алексеевич подробнее рассказать об этом пикантном моменте, тот не удержался от хвастовства:

«А что тут такого? Со старшеклассницами — это в школе обычная история. Когда приходит молодой учитель или молодая учительница и разница в пять лет. Ну что такое семнадцать и двадцать два? Обычно первый шаг делают ученики. Ты психологически взрослый, ты ставишь барьер, но тебя соблазняют. И сил сопротивляться нет: двадцать два года, гормоны. Не могу сказать, что я пользовался бешеным успехом, но романы случались. Это были романы, которые включали в себя иногда и секс».

Странно, что коллеги с «Би-Би-Си», посвятившие несколько долгих абзацев работе главреда «Эха» в школе, не удосужились раскопать эти «романы».

На этом мы закончим с сексуальными похождениями «сползавшего по крыше старика Венедиктова» и займемся другими примечательными фактами его биографии. И прежде всего, ложью.

Так топил за Гитлера, что упал со сцены

В прошлом декабре с Венедиктовым произошла пренеприятнейшая история. В ней он, правда, выступил не как главный редактор «Эха Москвы», а как владелец журнала «Дилетант» — желтушного издания, вечно перевирающего исторические факты в угоду политической ангажированности, зато в полном соответствии со своим названием.

Большую часть грязной работы в «Дилетанте» Венедиктов старается делать руками редактора Виталия Дымарского. А тот из раза в раз плодит исторические фейки, подставляя покровителя.

В прошлом году, например, Дымарский опубликовал «секретный плакат 1940 года», который представлял собой… неумелую редактуру настоящего плаката Кукрыниксов 1941 года. Разница была в том, что на историческом плакате советский и английский самолеты бомбили Берлин, а на фальшивке Дымарского, наоборот, советский и немецкий самолеты бомбили Лондон.

Даже будучи разоблаченным, Дымарский упорствовал в подлоге.

«Итак, плакат. Фейк, говорите? Но фейк — это информационный продукт, в котором отсутствует правдивая информация. Авторы же помещенного плаката перерисовали (спародировали) Кукрыниксов, поместив в их форму содержание, полностью соответствующее тогдашней внешней политике СССР», — заявил он на голубом глазу.

Журналисты «Би-Би-Си» вполне могли бы вставить эту историю в свое «досье», раз уж разговор коснулся британской столицы. Впрочем, оправдывать Гитлера — давнее хобби джентльменов с Темзы, поэтому история про фейк «дилетантов» им явно пришлась не по душе.

Между тем, тот скандал вышел настолько громким, что Венедиктову пришлось выйти из тени, чтобы защитить своего протеже Дымарского. Для этого «Дилетант» даже объявил об организации «дилетантских чтений» — они прошли в декабре в екатеринбургском «Ельцин-центре».

Весь позор Венедиктова, к счастью, попал на видео. Сначала выяснилось, что главред «Эха» абсолютно не готов соответствовать уровню аудитории: на чтения пришли не только случайные люди, но и те, кто интересуются историей страны. Из-за этого аргументация Венедиктова выглядела слабой и глупой: он не придумал ничего лучше, чем перекрикивать острые вопросы из зала через микрофон.

Закончилось же выступление Венедиктова и вовсе комично. Сперва он умудрился грохнуться со сцены, а закончил истошным воплем: «Не надо орать на меня!» Весьма показательный момент, но не единственный в «портфолио» нашего героя.

Ложь, а не реальность? Тем хуже для реальности

«Жить не по лжи» — увы, не кредо Алексея Венедиктова. Кроме потоков замаскированной, а то и явной русофобии, которую регулярно льют на слушателей ведущие и гости «Эха Москвы», радиостанция не гнушается откровенными фальшивками.

Например, в июне 2018 года в материале «Эха» о ГУЛАГе в качестве иллюстрации была использована фотография советских детей в финском концентрационном лагере времен Великой Отечественной войны, хорошо известная даже людям, далеким от истории.

А вот другой пример. В 2016 году Венедиктов опубликовал в своем твиттере фотографии якобы российских фанатов со свастикой на теле и в балаклавах. Из текста его заметки подразумевалось, что именно такие люди болеют за Россию на чемпионате Европы по футболу во Франции.

Однако пользователи социальных сетей быстро выяснили первоисточник фотографии: вымышленными «русскими фанатами-фашистами» оказались украинские болельщики харьковского клуба «Металлист» на его матче в Полтаве. К России же опубликованные Венедиктовым фотографии не имели никакого отношения.

Ложь настолько въелась в умственные построения Венедиктова, что он, похоже, уже слабо отличает свои сентенции от объективной реальности, даже если последняя им противоречит. Как говорится, «тем хуже для реальности».

В июле 2018 года, когда Владимиру Путину задали вопрос о финансировании «Эха Москвы» со стороны подконтрольного государству «Газпрома», президент дал ясный ответ: «Да, финансирует. Но у нас в стране — свобода слова».

Однако такое утверждение совершенно не вписывалось в картину мира Венедиктова. Ведь слова Путина разрушали его выстраиваемый годами образ «вольнодумца» и «борца с системой». И вновь со стороны главреда последовала ложь.

«Надо отметить, в чем президент прав. «Газпром» правда не вмешивается в редакционную политику «Эха Москвы». Что касается финансирования Газпромом «Эха», то я и как главный редактор, и как акционер об этом не уведомлен», — заявил тогда Венедиктов.

По сути, он обвинил президента страны во лжи или, как минимум, в неведении о состоянии дел на «Эхе».

Закончился сюжет предсказуемо. Венедиктову предъявили внутренние документы его радиостанции, согласно которым он не просто знал о финансировании «Эха» со стороны газовой корпорации, но и должен был поставить личную подпись под голосованием за получение 104 млн рублей от связанных с «Газпромом» компаний.

Увы, про такие тонкости авторам «Би-Би-Си» писать неинтересно.

Сынок-мажор

О чем же они пишут, в конце концов? Например, о сыне Венедиктова, которого тоже зовут Алексей. Ну, как пишут. Рассказывают, как после убийства Бориса Немцова Венедиктов-младший был срочно отправлен в Великобританию, якобы чтобы спасти от «преследования чеченцев».

«Окончив школу, Венедиктов-младший вернулся домой. Сейчас ему 19, он учится гостиничному бизнесу и о карьере на радио не думает», — сообщают составители британского «досье».

После чего переходят ко всякой ерунде: сын Венедиктова, мол, любит экстремальный спорт, стал руфером и зацепером, прыгал с парашютом. И, само собой, возит девушек на папином подарке, кабриолете Ford Mustang, — «с зашкаливающей скоростью и под визг тормозов».

Увы, сынок отказался встретиться с журналистами «Би-Би-Си», поскольку, дескать, не очень любит давать интервью. Очень жаль. Ведь авторы «досье» тогда наверняка спросили бы Алешу о вещах более прозаичных, чем похождения мажора.

Например, не отмазывал ли его папаша от службы в армии как лица, «постоянно проживающего за пределами РФ»? Не разжигал ли Венедиктов-младший межнациональную рознь после известной аварии на Каширке? Не торговал ли контрафактным алкоголем под видом бармена в «Гамачной №1»?

И что должно случиться, чтобы главред самого известного либерального СМИ в России перестал пользоваться связями с сильными мира сего ради спасения сынка от очевидных проблем с законом?

Вместо заключения

Мы не знаем в точности, кто кого «лапал» в отталкивающе несексуальном сюжете с Алексеем Венедиктовым и Анной Ведутой. Нас не особо интересует, кем являлась потерпевшая: девушкой подчиненного Венедиктова, которому пришлось уволиться с радиостанции после инцидента, или бывшей пресс-секретаршей скандального блогера Алексея Навального.

Нам интересно другое: главред «Эха Москвы», три десятка лет сношавший мозг миллионам радиослушателей в России, так осточертел всем, включая «товарищей по информационной войне», что его, похоже, решили сливать всем «либеральной тусовкой». Не станем ей в этом препятствовать.