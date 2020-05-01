В Хакасии за сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом

Абакан, 1 мая. Еще 25 человек заразились коронавирусной инфекцией в Хакасии за последние сутки, сообщил глава республики Валентин Коновалов в своем аккаунте в Instagram.

«13 случаев зафиксированы в очагах медучреждений (Абаканская и Белоярская больницы), один заболевший — медработник скорой помощи Абакана. Один пациент прибыл в республику из Москвы, двое поступили с признаками пневмонии. Остальные — служебные и семейные контакт», — сообщил Коновалов.

По его словам, в Хакасии в данный момент коронавирус подтвержден у 257 человек. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 1923 человека, из них 18 в обсерваторе, указал глава республики. Он добавил, что 203 человека получают лечение.

На сегодняшний день в России зарегистрировано свыше 106 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздоровели 11 619 человек, скончались 1073 пациента.

На днях стало известно, что специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ до конца текущей недели сдадут в эксплуатацию сразу шесть многофункциональных медицинских центров для лечения коронавируса.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета подготовить план поэтапного выхода из режима ограничений с 12 мая. Доклад должны представить до 5 мая.