Оставшийся без работы Киркоров согласился рекламировать дешевые презервативы

Москва, 1 мая. Известный певец Филипп Киркоров остался без работы в период пандемии и решил попробовать себя в новом скетчкоме в формате screenlife, в рамках которого будет рекламировать презервативы.

В понедельник на онлайн-платформе more.tv и цифровых ресурсах «СТС Медиа» выйдет #вмаскешоу — программа, герои которой на камеру учатся справляться с жизнью в самоизоляции.

Киркоров, отметивший 30 апреля 53-летие, решил принять участие в проекте. Он сыграл популярного артиста, который из-за эпидемии остался без гонораров и вынужден искать новый способ заработка, чтобы оплатить ипотеку.

«Звезда соглашается даже на рекламу дешевых презервативов «Пупырка», — отметили создатели шоу.

В скетчкоме также можно будет увидеть Михаила Галустяна, Ольгу Медынич, Марину Федункив и Максима Лагашкина.

Ранее стало известно, что Киркоров потерял из-за пандемии около 50 миллионов рублей, у него отменился тур по Прибалтике. Похожая ситуация у многих артистов, которые вынуждены были отказаться от проведения концертов, съемок и участия в различных проектах.

День рождения Киркоров отметил в своем особняке, пригласив ведущего Андрея Малахова и съемочную группу. Празднику посвятили целый выпуск шоу «Прямой эфир», который зрители раскритиковали по целому ряду причин. Они пожаловались, что телевидение уделяет слишком много внимания роскошной жизни звезд в сложный для мира и страны период пандемии.