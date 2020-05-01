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Биатлонистка Васнецова рассказала, как попала в нелепую ситуацию из-за ветра

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Биатлонистка Васнецова рассказала, как попала в нелепую ситуацию из-за ветраМосква, 1 мая. Российская биатлонистка Валерия Васнецова рассказала о нелепых ситуациях, в которых ей доводилось оказываться. В частности спортсменка вспомнила, как однажды «заставила» смеяться над собой всю автобусную остановку.

Примеры забавных случаев из жизни она привела в своем Instagram.

«Однажды летом, на остановке, где было очень много народу, от сильного ветра у меня задралась юбка. Я тогда жутко раскраснелась, а все стояли и смеялись», — призналась она.

Спортсмена также поведала поклонникам, как засыпала во время массажа, ошибочно отправляла сообщения, уходила из больницы в бахилах, раньше положенного приезжала на медобследование и врезалась в прозрачное стекло. Последний случай Васнецова назвала самым нелепым.

«Большие зеркальные двери в торговых центрах — это, конечно, очень красиво, но иногда это еще и очень больно», — написала спортсменка. 

Фанаты в комментариях признались, что и сами оказывались в аналогичных ситуациях. Некоторые отметили, что становились участниками инцидентов и похуже. 

«Стандартный набор, хахах. Многие как раз в такие попадают», — witch23hunter.

«Про сообщения, бахилы и стекло для меня вообще норм», — ilieva_nastasiya.

«Весело живем!» — dima.petrov5.

«У всех нас были косяки, только похуже», — kirill_naumov_01. 

Валерия Васнецова — юная российская спортсменка, но уже имеет в своей копилке отличные спортивные результаты. На сегодняшний день она является двукратной чемпионкой мира по биатлону среди юниоров, а также носит звание мастера спорта России.

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Источник: Instagram
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