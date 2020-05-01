Математик рассчитал пики заболеваемости коронавирусом в федеральных округах РФ

Москва, 1 мая. Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян с помощью математической модели, основанной на статистике по заболеваемости коронавирусом в регионах РФ, смог определить пики эпидемии в федеральных округах.

Эксперт разработал математическую модель, которая рассчитывает развитие ситуации с коронавирусом в регионах России. Расчеты ведутся по логарифмической кривой, построенной на статистических данных по заболеваемости.

По словам ученого, пик эпидемии в Москве ожидается в ближайшее время. Динамика пандемии в российской столице напоминает динамику больших городов Европы и США. Окончания эпидемии в Москве стоит ожидать к началу августа, указал Тавадян.

«Динамика ЦФО (Центральном федеральном округе. — Прим. ФАН) в совокупности напоминает динамику Москвы. Только в Москве прогнозируется около пяти тысяч ежедневных случаев в период пика. По окончанию этой волны в субъектах ЦФО, не считая Москву и Московскую область, будет зарегистрировано около 60 тысяч позитивных случаев», — сказал ученый в интервью РИА Новости.

Что касается Северной столицы, то там в данных есть несколько пиков. В Петербурге ожидается пик заболеваемости в конце мая, а во всем Северо-Западном округ — во второй декаде мая, сообщил математик.

В Поволжском федеральном округе (ПФО) наблюдается отрицательная динамика распространения инфекции, указал эксперт. По его словам, на сегодняшний день пик заболеваемость в округе придется на начало мая.

В Сибирском федеральном округе сложно выделить четкую динамику. Тем не менее, согласно прогнозам, пик ожидается в середине мая, когда будет зарегистрировано около 200 случаев на пике.

Пик заболеваемости коронавирусом в других округах придется на текущий меся, сообщил эксперт. В Северо-Кавказском федеральном округе придется на вторую неделю мая, в Уральском федеральном округе — на середину июня, в Южном федеральном округе — на конец мая, в Дальневосточном федеральном округе пик наступит в первую декаду мая.