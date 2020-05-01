Более 40 случаев коронавируса зафиксировали на Алтае за сутки

Барнаул, 1 мая. Еще 41 случай коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае, сообщили в региональном оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Власти Алтайского края закрыли границы региона с 1 мая. Больше всего новых случаев коронавируса выявлено в Барнауле (19), Змеиногорском районе (5), в остальных населенных пунктах по 2-3 заболевших.

Впервые коронавирус зафиксировали у жителей ЗАТО Сибирский. Общее число заболевших в регионе возросло до 423 человек.

Из больниц уже выписаны 56 человек, под наблюдением находятся более полутора тысяч человек. В оперативном штабе напомнили, что на территории Алтайского края введен жесткий паспортный контроль, беспрепятственно пропускают только водителей с грузами.

Всем прибывшим из других регионов вручают постановление о необходимости 14-дневной самоизоляции. Правоохранители проверяют, как граждане выполняют предписание врачей.

Напомним, что президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. Российские власти просят граждан оставаться дома в майские праздники, чтобы не заболеть коронавирусом. Пик эпидемии в стране еще не пройден.

Ранее сообщалось, что власти Тульской области ввели систему пропусков в регионе с 30 апреля. Всех выезжающих уведомляют об обязательном карантине после возвращения в область.