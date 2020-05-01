Украину назвали «единственной страной, которая не помогает своим гражданам в карантин»

С каждой новой неделей карантина положение дел в украинской экономике становится все хуже, однако, отмечают киевские аналитики, правительство вовсе не спешит реагировать на ситуацию. Требование малого бизнеса открыть продуктовые рынки, власти выполнили с огромной неохотой. Не видна работа и Стабилизационного фонда, который был призван поддержать бизнес и самые бедные слои населения. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

По прогнозам Госстата Украины, в конце мая 2020 года, когда ожидается снятие национального карантина из-за коронавируса, в стране может оказаться более 4,5 миллионов безработных. Казалось бы, в этой ситуации власть должна вести масштабную подготовку к восстановлению экономики. А также начать выдавать компенсации компаниям и производствам за вынужденный простой. Но, как отмечают местные экономисты, ничего подобного не происходит.

По мнению экономического эксперта Всеволода Степанюка, официальные цифры безработицы на Украине никак не отражают объективной реальности. Дело в том, что помимо цифр Госстата, есть скрытая безработица, а также массовый отъезд работников за границу.

«Сегодня все любят говорить о том, что «безработица ставит рекорды в Соединенных Штатах». Мол, никогда со времен Великой депрессии не было такого, чтобы каждый 10-й американец сидел на пособии. Но, мне кажется, нашим властям не мешало бы посмотреть на самих себя, потому что на Украине с учетом «скрытой безработицы» общее число нетрудоустроенных составляет те же 10%, — говорит Степанюк. — Просто далеко не все из них регистрируются в службе занятости, а многие предпочитают уехать работать за границу. Ведь наши гастарбайтеры — это те же самые безработные, люди, которые не смогли достойно трудоустроиться в своей стране».

Эксперт также прокомментировал попытку кабмина задержать заробитчан на родине, не выпуская их в Европу. Напомним, 28 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что «выпускать за рубеж заробитчан будут только после переговоров со странами Европы». Параллельно кабмин начал блокировать или усложнять отправку украинцев на работу через чартерные авиарейсы.

«На мой взгляд, это попытка вновь вернуть крепостное право, отмененное в нашей стране в 1861-м. Те работы, которые планирует предложить людям взамен премьер-министр Шмыгаль, могут привлечь только самых нищих. Ведь он считает, что те же заробитчане согласятся работать «на озеленении и укладке брусчатки» за 6-8 тысяч гривен в месяц — нищенскую сумму, находящуюся за пределами выживания, — говорит экономист. — Да и сама идея премьера по созданию 500 тысяч рабочих мест выглядит весьма странно. Ведь тогда на это должны быть выделены огромные деньги, создана целая программа, назначены сроки и ответственные за ее выполнение и т.д. Но ничего этого нет и в помине — только пустая болтовня».

При этом, отметил Степанюк, границы в Европу для заробитчан пока закрыты только со стороны Украины. Многие европейские государства (Финляндия, Польша, Словакия, Германия) очень хотят видеть украинцев у себя на уборке урожая, поскольку из-за карантина у них резко обострился дефицит рабочих рук.

«Но Украина в последние недели по каким-то причинам не выпускает своих граждан на работу за границу. На мой взгляд, это уголовное преступление. Исполнительная власть не имеет права ограничивать перемещения людей без введения чрезвычайного или военного положения, — напоминает аналитик. — Такие действия выдают в премьере не государственника, а махрового латифундиста. По-сути, Шмыгаль говорит: мол, вот, «к нам в страну приехали тысячи рабов, зачем мы будем их выпускать обратно? Пусть они на родине дороги строят, причем почти задаром».

По мнению Всеволода Степанюка, в последние годы украинские власти вообще самоустранилось от развития страны.

«Власти говорят, что «бизнес и рынок сами отрегулируют экономику». К сожалению, это полный бред Такие системы уже лет 100 как не применяются в развитых странах. Это система управления экономикой из XIX века. Кроме того, в условиях начинающегося мирового кризиса никто из крупных инвесторов не вложит ни копейки в деградирующую страну. Наоборот, они вскоре начнут выводить из Украины все средства, которые ранее вложили. Чтобы перенаправить их в те страны, которые демонстрируют экономический рост, а не деградацию», — прогнозирует эксперт.

Он также признал, что сейчас на Украине нет отраслевых министерств в нормальном понимании этого слова. То есть профильные госструктуры не помогают развивать экспорт, промышленность, зарубежную торговлю и т.д. Вместо этого они без конца издают какие-то нормативные акты, которые только мешают нормальному развитию важнейших отраслей. При этом государственные институты стремительно деградируют.

«Самое печальное то, что государство сегодня действует в той парадигме, которую ему навязали Соединенные Штаты: «Вы должны открыть для нас свой рынок, и тогда, может быть, наши корпорации что-то у вас построят», — отмечает Степанюк. — По-сути, это была политика колонизации экономики нашей страны. Когда в мировой экономике все было более-менее благополучно, эта концепция еще имела шансы на реализацию. Но сейчас многие из американских корпораций, которые могли иметь желание прийти на Украину, несут огромные убытки, а некоторые — и вовсе находятся на стадии банкротства».

Также эксперт-экономист оценил решение украинских властей открыть в стране продуктовые рынки, на чем жестко настаивали малые бизнесмены.

«Такое ощущение, что у нас власть, когда что-то делает, при этом вообще не думает. Ранее по подсчетам Ассоциации торговых сетей, примерно 30% продуктов в стране покупалось населением именно на рынках. В основном это были скоропортящиеся продукты: свежее мясо, молоко, сыры, свежие овощи и фрукты, зелень и т.д. Как следствие, закрытие рынков нанесло миллиардные убытки производителям и, как правило, местным. Это был колоссальный удар по украинскому малому и среднему бизнесу, который тоннами выбрасывал готовую продукцию из-за невозможности ее продать. В первую очередь, от этого страдали мы с вами, простые украинцы, потому что в наших супермаркетах продается такая гнилятина, которую в нормальных странах давно бы уже выбросили на помойку», — заявил экономист.

По мнению Степанюка, открытие рынков по всей стране — однозначно позитивная новость, поскольку там все оборудование дезинфицируется не по одному разу за день.

«Рынки, на мой взгляд, однозначно безопаснее, чем супермаркеты. Кроме того, последними владеют в основном оффшорные компании, которые почти не приносят дохода в бюджет Украины. Рынки же приносят гарантированный доход в местные бюджеты. Очень хорошо, что в правительстве все эти факторы наконец-то учли и пошли навстречу бизнесменам», — говорит он.

Украина — единственная страна в Европе, которая совершенно не помогает своим гражданам в период карантина, заявил Степанюк.

«Стран, ведущих такую политику, в Европе больше нет. Более того, даже в Китае, с его полуторамиллиардной численностью населения, людям, которые вынужденно не работали в карантин, выплатили за это денежные компенсации, — напоминает эксперт. — Но Украина, похоже, не намерена выплачивать своим гражданам ни копейки после карантина. А ведь в Конституции страны черным по белому написано, что после окончания чрезвычайного или военного положения, государство обязано компенсировать убытки бизнесу и промышленности. Думаю, именно поэтому режим ЧП на Украине так и не был официально введен властями».

Также Всеволод Степанюк назвал абсолютной глупостью создание властями Стабилизационного фонда по борьбе с коронавирусом объемом в 69,5 млрд гривен.

«У нас есть профильные ведомства, которые законодательно призваны распределять эти средства. Это Минздрав и Минсоцполитики. Для чего нужно было создавать отдельный фонд? Думаю, для классического дерибана госсредств. К тому же странно выглядит и сама цель создания фонда. Ведь по нормативам, эпидемия в стране объявляется, когда количество заболевших превышает 5%. Сегодня на Украине люди, заболевшие коронавирусом, не составляют и полпроцента. Зато теперь всегда можно объяснить, почему «срезаны» средства на социалку. Как же, надо ведь Стабфонд пополнять!» — возмущается аналитик.

Главной целью карантина, объявленного Киевом, Степанюк считает не здоровье украинцев, а попытку властей скрыть тот простой факт, что на Украине нет нормальных больниц. И если людям откроется этот неприятный факт, то за этим может неизбежно последовать социальный взрыв.

«Власть в данном случае спасает не жизни украинцев, а самих себя и свои кресла, — уверен аналитик. — Тем не менее, по прошествии полутора месяцев карантина, власть стоит перед необходимостью смягчения карантинных мер. Потому что в противном случае ей придется вспомнить, насколько сильны на Украине традиции народных бунтов. Народ у нас буйный, он совершенно не забыл, как выходил на Майданы. А на абсолютно незаконные действия правительства может дать свой ответ».

Всеволод Степанюк уверен, что после 11 мая заработают не только рынки, но и кафе, рестораны и непродовольственные магазины.

«Никаких особенных причин для продления карантина у нынешней власти не было. Думаю, что правительство продлило самоизоляцию на майские праздники с тем, чтобы не провоцировать противостояние между разными группами в обществе — как на 1 мая, так и 2 мая, день одесской трагедии и тем более на 9 мая. Поскольку граждане в эти дни все равно бы не работали, власти гораздо удобнее оставить их дома. И не метаться, кого и как разнимать 2 мая. А также не задаваться вопросом, как защитить ветеранов Второй мировой от националистов 9 мая», — указывает аналитик.

Степанюк прокомментировал и текущие отношения Киева с Международным валютным фондом, который теперь вместо 8 или 5,5 млрд долларов кредита обещает Украине только 3,5 млрд.