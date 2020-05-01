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Минпросвещения РФ обозначило сроки окончания учебного года

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Минпросвещения РФ обозначило сроки окончания учебного года

Москва, 1 мая. Министерство просвещения РФ рекомендовало окончить обучение в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, а десятых — до 30 мая. Такие сроки завершения учебного года обозначены в Telegram-канале «Большая перемена», который ведут представители ведомства.

Для классов с первого по восьмой министерство считает необходимым завершить учебу до 15-16 мая.

Рекомендации были озвучены главой министерства Сергеем Кравцовым на совещании с руководителями региональных органов управления образованием. Они выстроены таким образом, чтобы сохранить учащимся полноценные летние каникулы и время для отдыха.

В ведомстве отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион примет самостоятельно, учитывая специфику и меры по защите здоровья населения в период пандемии, пишет НСН.

Минпросвещения РФ обозначило сроки окончания учебного года

Как отмечает «Царьград», выпускники девятых классов в этом году будут сдавать ГИА с 8 июня по 31 июля. А ОГЭ по предметам по выбору писать не будут вовсе.

Ранее стало известно, что студенты колледжей и техникумов России смогут сдавать госэкзамены и защищать свои выпускные квалификационные работы в дистанционном формате. Защита ВКР, если ее практическую часть нельзя провести дистанционно, будет оцениваться по решению образовательного учреждения на основе результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям программы.

Минпросвещения РФ обозначило сроки окончания учебного года

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Источник: Telegram-канал «Большая перемена»
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