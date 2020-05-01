Минпросвещения РФ обозначило сроки окончания учебного года

Москва, 1 мая. Министерство просвещения РФ рекомендовало окончить обучение в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, а десятых — до 30 мая. Такие сроки завершения учебного года обозначены в Telegram-канале «Большая перемена», который ведут представители ведомства.

Для классов с первого по восьмой министерство считает необходимым завершить учебу до 15-16 мая.

Рекомендации были озвучены главой министерства Сергеем Кравцовым на совещании с руководителями региональных органов управления образованием. Они выстроены таким образом, чтобы сохранить учащимся полноценные летние каникулы и время для отдыха.

В ведомстве отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион примет самостоятельно, учитывая специфику и меры по защите здоровья населения в период пандемии, пишет НСН.

Как отмечает «Царьград», выпускники девятых классов в этом году будут сдавать ГИА с 8 июня по 31 июля. А ОГЭ по предметам по выбору писать не будут вовсе.

Ранее стало известно, что студенты колледжей и техникумов России смогут сдавать госэкзамены и защищать свои выпускные квалификационные работы в дистанционном формате. Защита ВКР, если ее практическую часть нельзя провести дистанционно, будет оцениваться по решению образовательного учреждения на основе результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям программы.