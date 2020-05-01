Пулевые раны, сломанный нос и ушибы — неизвестные напали на уроженца Узбекистана. ФАН-ТВ

В распоряжении редакции Федерального агентства новостей оказались эксклюзивные кадры, где четверо неизвестных азиатской внешности напали на 31-летнего уроженца Узбекистана Умида Гульямова. Злоумышленники избили жертву, забрали 15 тысяч рублей, после чего скрылись. Все произошло 29 апреля около трех часов дня на улице Дудко, 18, у выхода из аптеки.

Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала, как к потерпевшему подходит молодой человек, вооруженный пистолетом, и сбивает его с ног ударом руки. После этого подходят еще трое, начинается потасовка, злоумышленники вырывают пакет с деньгами, а Гульямова пытаются затащить в машину, но ему удается вырваться и убежать. Вдогонку он получает несколько пуль от нападавших, после чего они садятся в машину и уезжают.

Скорую помощь для пострадавшего предположительно вызвал охранник аптеки, возле которой все и случилось. В больнице были диагностированы множественные ушибы головы, сломанный нос и огнестрельные раны бедра.

Помимо 15 тысяч рублей наличными, нападавшие забрали два телефона. Общий материальный ущерб составил около 20 тысяч рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 162 Ч.2 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Полицией уже приняты меры по розыску и задержанию нападавших.