В Швеции придумали бороться с распространением коронавируса с помощью куриного помета

Лунд, 1 мая. Власти города Лунд в Швеции придумали необычный способ борьбы с распространением коронавируса: для того, чтобы не допустить массовых гуляний по случаю Вальпургиевой ночи, в центральном парке разбросали куриный помет.

В Лунде расположен один из крупнейших университетов страны, в котором живут порядка 125 тысяч студентов. В стране по традиции отмечают Вальпургиеву ночь – праздник, восходящий еще к дохристианским верованиям. Согласно обычаю, в ночь на 1 мая полагается устраивать народные гулянья, жечь костры и «отгонять нечистую силу».

Как отметил глава комитета окружающей среды городского совета Лунда Густав Лундбладом, празднование с большим количеством участников может привести к новой вспышке коронавируса. Поэтому власти города и решили усыпать парк куриным пометом. Лундбладом объяснил, что помет — хорошее удобрение для растений, а его единственный минус заключается в неприятном запахе.

По последним данным, в Швеции зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа, около 2,5 тысячи пациентов скончались. Она одна из немногих стран Европы, где власти не стали вводить строгие карантинные меры из-за пандемии.

В целом, инфекция, вспышка которой произошла в декабре в Китае, охватила практически все страны. Заболели более трех миллионов человек, скончались свыше 234 тысяч. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.