В Кемеровской области выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом

Кемерово, 1 мая. Заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось еще у 15 жителей Кемеровской области, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Еще у 15 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение», — сообщил глава Кемеровской области в своем Telegram-канале.

По его словам, всего в инфекционных больницах Кузбасса лежит 123 пациента с коронавирусом.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили РИА Новости, что 11 новых случаев зарегистрировано в Новокузнецке, по одном случаю — в Анжеро-Судженске, Осинниках, Юрге, поселке Краснобродский . Среди них заболевших в возрасте до 17 лет — три человека, от 18 до 30 лет — один человек, от 31 до 45 лет — три человека, от 46 до 60 лет — четыре заболевших, старше 60 лет — четыре человека.

Коронавирусная инфекция, первые случаи заражения которой были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, быстро распространилась по всему миру. В топ-5 стран по числу заболевших вошли США, Испания, Италия, Великобритания и Франция. Всего в мире более 3 млн инфицированных, один миллион человек смогли победить болезнь, более 230 тысяч скончались, сообщил Infox.ru.

На сегодняшний день в России зарегистрировано свыше 106 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздоровели 11 619 человек, скончались 1073 пациента.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета подготовить план поэтапного выхода из режима ограничений с 12 мая. Доклад должны представить до 5 мая.