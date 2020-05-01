Нагиев признался, что ему сложно играть самого себя

Москва, 1 мая. Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев признался, что ему было сложно исполнять роль самого себя в новом сериале «Нагиев на карантине», первая серия которого появилась в Сети 30 апреля.

«Мне тяжело играть как бы самого себя, это накладывает какую-то ответственность, герои в сериалах под моим именем всегда чуть глупее, чем я, мне так кажется. И тут надо было сделать смешно, и я совершенно не боюсь быть смешным на экране», — рассказал артист на пресс-конференции, посвященной сериалу.

Режиссер проекта Сарик Андреасян рассказал, что съемки сериала начались в конце апреля и проходили непосредственно в загородном доме Нагиева. Он также уточнил, что во время них соблюдались необходимые меры безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции.

По его словам, съемочная команда была немногочисленной. Кроме того, она сдавала тесты на коронавирус и была максимально рассредоточена по площадке. Нагиев большую часть времени (70%) находился в кадре один.

«Нагиев на карантине» показывает зрителям жизнь артиста в период самоизоляции. В основе сюжета — внезапные изменения жизненных реалий главного героя, который последние 10 лет практически 24 проводил в работе в съемочных павильонах. В нехарактерной для актера тишине и беззаботности у него возникает вопрос: «Что, если такая размеренная жизнь, наполненная заботами о близких, друзьях и себе, — это и есть счастье?».

Сериал состоит из 10 серий продолжительностью до 15 минут, каждая из них имеет свой сюжет.

Ранее Нагиев признавался, что из-за работы над сериалом не слишком ощутил «счастья одиночества» во время самоизоляции.