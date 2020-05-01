Диетолог назвала продукты, от которых стоит отказаться во время пандемии

Москва, 1 мая. Колбасы, сардельки, фаст-фуд, чипсы, мучные кондитерские изделия, хлеб из муки высшего сорта и газированные напитки стоит исключить из рациона питания на время пандемии коронавируса. Об этом заявила кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.

Коллеги Бурляевой разработали рекомендации по питанию во время самоизоляции и карантина для взрослых и детей. В их основу заложены результаты многочисленных исследований метаболизма человека в разных условиях окружающей среды и основные законы нутрицитологии.

Диетолог, говоря об этих рекомендациях, назвала продукты, от которых лучше отказаться в период эпидемии нового вируса. Она посоветовала минимизировать потребление соли, сахара и насыщенных жирных кислот, а также ограничить или и вовсе исключить их рациона хлеб и хлебобулочные изделия из муки высшего сорта, сосиски, продукты быстрого приготовления.

Бурляева порекомендовала включить в рацион основные традиционные продукты: хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки, либо же с добавлением отрубей, молоко и кисломолочные продукты, крупы, рыбу, птицу, мясо, растительные масла, яйца, овощи и фрукты.

«Рекомендуется включение витаминно-минеральных комплексов, содержащих витамины: D, A, E, C, микроэлементы: цинк и селен», — добавила врач.

Режим самоизоляции в регионах России начали вводить еще в конце марта. Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, стремительного распространения инфекции по стране помогли предотвратить именно оперативно принятые властями меры. Решено было приостановить пассажирское сообщение с другими государствами, отменить массовые мероприятия, перевести школьников и студентов на дистанционное обучение, а работников — по возможности на удаленный формат работы.

В России, по последним данным оперативного штаба по ситуации с распространением коронавируса, зафиксировано около 106 тысяч случаев заражения, 11,6 тысячи пациентов удалось вылечить, более тысячи скончались.