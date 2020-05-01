Попова рассказала о высокой чувствительности российских тестов на коронавирус

Москва, 1 мая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова высоко оценила отечественные тест-системы на коронавирус.

По ее словам, тест-системы «работают очень хорошо» не только в России, но в более чем 20 других страх мира, куда Москва направила их. К тестам нет никаких претензий и нареканий, констатировала Попова.

«Хочу сказать, что наши тест-системы ориентированы на очень высокую чувствительность и на выявление любого количества патогена, который есть в материале. Поэтому если уж мы и говорим о чем-то, то уж точно не о ложноотрицательных результатах», — подчеркнула Попова.

Глава ведомства также рассказала о некоторых особенностях при тестировании. Речь идет о заборе биоматериала и навыках специалистов, проводящих анализ. По словам Поповой, для обнаружения вируса материал должен быть в той же пробирке, в которой его привезли. Более того, забор должен быть произведен «качественно и квалифицировано».

Также важную роль играют навыки специалистов при анализе материала. По мнению Поповой, специалисты «делают все очень старательно, во всех лабораториях работают люди квалифицированные, нарабатывающие опыт и подготовку очень быстро».

На сегодняшний день в России зарегистрировано свыше 106 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели 11 619 человек, скончались 1073 пациента, указал Infox.ru.