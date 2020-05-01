ГИБДД в майские праздники проведет массовые рейды по выявлению пьяных водителей

Москва, 1 мая. ГИБДД РФ во время майских праздников проведет массовые проверки и спецоперации по выявлению нарушителей правил дорожного движения, в том числе пьяных водителей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

«В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения», — рассказал представитель ГИБДД.

Он подчеркнул, что лояльного отношения к нетрезвым водителям быть не может, особенно в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

«Напротив, контроль за трезвостью водителей в эти дни будет особенно строг», — уточнил спикер.

В ведомстве объяснили, что пристальное внимание к проблеме управления авто в нетрезвом виде обусловлено статистикой аварийности: за неполные четыре месяца этого года число ДТП, участниками которых стали пьяные водители, увеличилось на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Представитель ГИБДД призвал всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать полиции о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. Он заверил, что автоинспекторы готовы незамедлительно реагировать на соответствующие сообщения и принимать необходимые меры.

Полиция продолжит нести службу в усиленном режиме до особого распоряжения властей.

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