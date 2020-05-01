Послабление ограничительных мер в России начнется с прогулок и занятий спортом

Москва, 1 мая. Разрешение прогулок группами по два-три человека и занятий спортом станет одним из первых этапов при послаблении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, но, конечно, в ограниченном количестве людей с соблюдением социальной дистанции. Это первое, что можно будет сделать», — сказала глава надзорного ведомства в интервью ТАСС.

Она также рассказала о критериях, которые позволяют понять, что уже можно постепенно снимать ограничительные меры. По ее словам, есть три главных показателя: снижение темпов прироста заразившихся, факт наличия свободных коек для лечения пациентов с коронавирусом и наращивание числа проводимых тестирований на наличие инфекции. Когда они будут соответствовать позитивным данным и эпидемическим процессам, «мы сможем говорить о том, что может быть начато ослабление различных ограничений», указала Попова.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета к 5 мая подготовить план поэтапного выхода из режима ограничений с 12 мая.

По состоянию на 30 апреля в России зарегистрировано свыше 106 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели 11 619 человек. От инфекции скончались 1073 пациента, указал Infox.ru.