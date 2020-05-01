Кто дирижер русофобской оперы, которую исполняют пражские власти? Колонка Голоса Мордора

Несмотря на то, что Чехия длительное время была частью Австро-Венгерской империи, таких богатых музыкальных традиций, как в Вене, в Праге нет и в помине. Так, самодеятельность. Но зато есть амбиции. И вот прямо сейчас там пытаются сыграть свою пьеску с потугой на целую оперу. Либретто писали явно не в Праге, да и дирижируют дистанционно. Наверное потому, что коронавирус, изоляция, карантин, границы закрыты. Дирижер на удаленке. А вот исполнители – местные и очень старательные. Тем более, что либретто им самим очень по душе. А оно, это либретто, примитивно до тошноты и насквозь русофобское. Время для исполнения подобрано тоже очень грамотно – аккурат к 75-летию великой Победы советского народа над нацизмом. Наверное для того, чтобы больнее ущипнуть ненавистную Россию.

Увертюрой, наверное, можно было бы назвать переименование площади перед российским посольством в площадь Бориса Немцова. Поверьте – в Чехии, наверное, очень немного людей, знающих, кто такой Борис Немцов. А если бы и узнали, то, наверное, очень сильно бы удивились, почему некий бывший чиновник из России удостоился столь эпичного увековечивания. Оппозиционер? Ну и что? В честь каждого оппозиционера из других стран площади теперь что ли называть? Ааа, понятно. Он был убит. А убил его кто? На этот вопрос у тех, кто площадь переименовал, есть готовый ответ – Путин. И не нужно никаких доказательств, судов и следствий, все предельно ясно. По крайней мере, мэру Праги. Он наверное столь же великий мастер дедукции, как сам Шерлок Холмс. Так что, уважаемые пражаки – верьте на слово. И даже не пытайтесь узнать правду, потому что она вам не понравится. От начала и до конца. Правду о том, каким чиновником был Немцов, о том, что он сделал для России (тут я себе позволю вставить ответ – ничего), правду о том, каким он был оппозиционером и как он был убит. Ну и ладно.

А после увертюры, идет первая часть – снос памятника маршала Ивану Коневу. Главную арию поет уже другой исполнитель, муниципальный чиновник, глава одного из пражских районов. Все делается во время карантина, чтобы не дай Бог никто не помешал. Все-таки в Праге еще много людей, чтущих и помнящих свою настоящую историю. Даже президент Земан крайне неодобрительно высказался по поводу этого варварского акта. Но сделать ничего не мог – он в Чехии, фигура чисто символическая, церемониальная. Правительство же попросту развело руки – у нас в Чехии самоуправление, мы такие вопросы не решаем.

В следующей части, надо бы добавить интриги, даже драмы. И тут неизвестные авторы и чешские исполнители не подкачали. Появляется совершенно лживая история, что якобы в Чехию прибыл особый убийца из России с заданием отомстить гордым пражским муниципалам, которые так яростно воюют даже не то, что с Путиным, а с самой историей. И у этого убийцы саквояж, а в нем – яд рицин. Все как в самых дешевых шпионских детективах, но для этой оперы – в самый раз. Особенно, если вступает хор из «Радио Свобода» и «честных» британских СМИ. Это нам смешно, а западный читатель всему верит на слово. Особенно насмотревшись и начитавшись в своих СМИ лжи про Россию.

Но перейдем к следующей части этого произведения. В ней важно показать, что отважные чешские муниципалы ничуть не испугались, а вовсе наоборот – начали еще яростнее и смелее бороться с «путинской Россией». Как могут. И вот, в пражском районе Ржепорые, устанавливают памятную доску предателям-власовцам, которые, в мае 1945 года, чтобы заслужить себе прощение сдавшись американским союзникам, помогли Пражскому восстанию. Сейчас, этот поступок многими историками считается чуть ли не героическим и куда более важным, чем освобождении Чехии и Праги войсками маршала Конева. Но как не крути – власовцы есть власовцы. Предатели, добровольно вставшие на сторону нацизма, воевавшие против своей страны и никакие эпизоды, где они якобы проявили свое благородство, не смогут смыть позора предательства и общей вины за преступления нацизма.

Каков будет у этой симфонии финал – я не знаю. Наверное, он еще пишется. Но могу предположить, что одним из вариантов является очень сильное ухудшение отношений между Чехией и Россией. Ухудшение, невыгодное никому, в первую очередь народу Чехии. Ведь делается все уж как-то очень напоказ, да и как я уже говорил, специально приурочено к очень важной дате. Как будто бы какая-то мелкая шавка из пражского переулка намеревается побольнее укусить Россию, а то и заразить тем бешенством, которым болеет сама. Да и черт с ней, с этой шавкой. Интересно другое – кто же все-таки написал для немузыкальных чехов эту симфонию и кто ими дирижирует? И вот это – вопрос абсолютно риторический.