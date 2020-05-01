Рассказавшие правду о коронавирусе жители Китая загадочно исчезают один за другим

Москва, 1 мая. Жители Китая, рассказавшие правду о коронавирусе в стране, стали загадочно исчезать. Предполагается, что людей задерживают правоохранительные органы за слив в Сеть информации.

Загадочные исчезновения китайцев были зафиксированы в Пекине и Ухани. Как пишет Quartz, они связаны с одним проектом на сайте GitHub, где граждане Китая размещали неподцензурные истории о тех, кто заразился или пережил коронавирусную инфекцию.

Предполагается, что людей могли задерживать местные правоохранители. Жителей КНР обвинили в «скандальном поведении», указал «Царьград». Сперва стало известно об исчезновении супружеской пары из Пекина, а потом пропал также связанный с проектом другой житель столицы.

Также люди пропадали в Ухани, откуда и началась эпидемия. Кроме того, сообщается о задержании трех журналистов.

Пока известно, что один из них был задержан и помещен под арест за «нарушение общественного порядка», местонахождение двух других остается неизвестным.

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Постепенно инфекция распространилась по всему миру. Число зараженных уже превысило 3 млн человек, скончались более 200 тысяч, выздоровели более 900 тысяч.

Китайские власти утверждают, что вирус был разработан США. Их слова подтверждают высказывания некоторых экспертов. В частности, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин сообщил, вирус был создан в США в 2015 году в секретной лаборатории Пентагона — армейском научно-исследовательском институте Уолтера Рида в Форте Детрик.