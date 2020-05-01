Путин назначил Белоусова и. о. главы кабмина. События дня. ФАН-ТВ

Белоусов — временный председатель правительства Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов приступил к исполнению обязанностей премьер-министра нашей страны. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Ранее глава кабинета министров Михаил Мишустин сообщил, что заболел коронавирусом и уходит на самоизоляцию. Всех тех, кто в последнее время контактировал с премьером, дополнительно проверят на COVID-19. В свою очередь, Владимир Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления.

Скворцова заявила о выходе России на плато В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом, и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне. С таким заявлением на Первом канале выступила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она уточнила, что на плато бывают колебания — чуть больше или чуть меньше случаев заражения. Отметим, в России на данный момент зафиксировано более 106 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией.

Названы сроки окончания учебного года Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в 1-8 классах — 15 или 16 мая, 9 и 11 — до 5 июня, а десятых — до 30 числа. Такие даты озвучены главой профильного ведомства Сергеем Кравцовым в ходе совещания с руководителями региональных органов управления образованием. Они выстроены так, чтобы сохранить учащимся полноценные летние каникулы и время для отдыха. Также Минпросвещения в начале следующего учебного года окажет школьникам поддержку в восполнении пробелов в знаниях.