Комаровский высказал свое мнение о теориях заговора вокруг коронавируса

Москва, 1 мая. Телеведущий и врач Евгений Комаровский на своем YouTube-канале объяснил свое отношение к теориям заговора, строящимся вокруг пандемии коронавируса. На сегодняшний день пользователи социальных сетей активно обсуждают, что COVID-19 якобы может быть специально внедрен в организм человека для последующего чипирования, а другие считают, что сети 5G и вовсе способны передавать вирус.

По словам Комаровского, в его адрес поступает множество просьб прокомментировать данные теории, однако он относится к ним скептически.

«По поводу 5G, массового чипирования и так далее. Мое личное отношение. Ребята, на эту тему можно говорить годами. Вы либо в это верите, либо в это не верите. Я в это не верю!» — сказал Комаровский.

Он также отметил, что все аргументы сторонников подобных теорий заговора сводятся к том, что якобы американский миллионер Билл Гейтс хочет вставить чип в каждого жителя Земли, однако «при ближайшем рассмотрении выглядят как совершенно очевидная запугивающая сказка», поясняет Комаровский.

Напомним, ранее политический аналитик интернет–издания PolitRussia Роман Романов оценил доводы крупных международных игроков и «диванных конспирологов», проанализировав каждую из теорий. По словам специалиста, люди всегда пытаются найти какое-то объяснение происходящему, и некоторые умудряются связывать несвязанные вещи.