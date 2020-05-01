Ученые из Великобритании выяснили, какая группа граждан чаще умирает от COVID-19

Лондон, 1 мая. В зависимости от этнической принадлежности пациентов, число смертей от коронавируса в Великобритании может сильно отличаться. К такому выводу пришли исследователи из института Institute for Fiscal studies, зафиксировав высокий уровень летальных исходов у чернокожих выходцев из стран Карибского региона.

Согласно исследованиям, уровень летальности у данной группы населения в три раза выше, чем среди белого населения. При этом, смертность среди иных групп чернокожих жителей также превышает средний показатель в стране в два раза, сообщает РИА Новости.

По мнению исследователей, соответствующие показатели смертности могут быть связаны со сложным набором как экономических, так и социальных факторов. Также свою роль может сыграть географическое распределение и плотность населения в том или ином населенном пункте, считают британские ученые.

Напомним, ранее ученые из пекинской больницы Тунжэнь пришли к выводу, что мужчины и женщины в равной степени подвержены заражению COVID-19, но представители сильного пола сталкиваются с тяжелыми последствиями болезни и умирают гораздо чаще, пишет «Газета.ru».

В настоящее время в России коронавирусной инфекцией заражены 106 тысяч человек. Зарегистрировано более тысячи летальных исходов, вылечиться удалось 11 тысячам человек. В борьбе с пандемией активно участвует Минобороны РФ. Так, например, Минобороны РФ направило военных медиков в Московскую область для борьбы с коронавирусом. С обращением о помощи к министерству обратился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. О просьбе чиновника сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.