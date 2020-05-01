Песков назвал «ерундой» слухи о возможном уходе Мишустина

Москва, 1 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявления ряда СМИ о том, что после выздоровления премьер-министр Михаил Мишустин покинет свой пост. Накануне у главы правительства была обнаружена коронавирусная инфекция.

«Это ерунда», — цитирует Пескова РИА Новости.

В четверг Михаил Мишустин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что получил положительный результат анализа на COVID-19. Российский лидер пожелал главе кабмина скорейшего выздоровления и назначил временно исполняющим обязанности руководителя правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Позже ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Мишустина. Он отметил, что глава кабмина проведет период самоизоляции в одном из медицинских учреждений, где будет находиться под наблюдением врачей. Правительство России в свою очередь продолжит работу в штатном режиме.

Напомним, в настоящее время в российских вооруженных силах создана группировка численностью более 30 тысяч военных для борьбы с новым типом коронавируса. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.