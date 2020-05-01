Комаровский предостерег от нехватки воды в организме при лечении вируса

Москва, 1 мая. Доктор и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что нехватка жидкости в организме может пагубно сказаться на лечении любого заболевания. Дефицит воды значительно снижает эффективность жаропонижающих средств, пояснил медик в своем официальном Instagram-аккаунте.

«Даже самое замечательное лекарство не сможет улучшить кровообращение и активизировать потоотделение, если организму не хватает обыкновенной воды», — заявил доктор Комаровский.

Ранее Министерство здравоохранения России рассказало, чем лечить детей от нового типа коронавируса. Как отметили медики, в настоящее время перечня лекарств для профилактики данного заболевания нет. В Минздраве подчеркнули, что если у подростка с подозрением на COVID-19 появляются симптомы тревожности и стресса, ему необходимо срочно оказать психологическую поддержку, пишет «Газета.ru».

В ведомстве также уточнили, что четверть детей, которые получили положительный результат на тест на коронавирус, болеют бессимптомно.

Напомним, согласно последним данным в России коронавирусной инфекцией заражены 106 тысяч человек. Зарегистрировано более тысячи летальных исходов, вылечиться удалось 11 тысячам человек.

В борьбе с пандемией активно участвует Министерство обороны РФ. Накануне силовое ведомство ввело в эксплуатацию шесть инфекционных центров в нескольких регионах России. В среду, 29 апреля, заместитель ведомства Тимур Иванов доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что госпитали Минобороны России до 15 мая получат 300 аппаратов искусственной вентиляции легких.