Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»

Киев, 1 мая. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе заседания согласительного совета фракций Верховной рады сравнила Украину с тонущим «Титаником».

Она заявила, что работа действующей власти и депутатов Рады не направлена на спасение Украины.

«У меня такое ощущение, что мы на «Титанике», который почти утонул, передвигаем мебель и совершаем какие-то ритуальные действия, абсолютно не связанные с тем, чтобы спасти страну», — сказала политик.

Тимошенко отметила, что на Украине «валится» доходная часть бюджета, при этом активно выстраивается система финансовой пирамиды займов через выпуск облигаций внутреннего госдолга, чем активно пользуются спекулянты.

«Никто про это ни слова не говорит, что мы полностью в финансовом коллапсе. И это еще никаких денег от МВФ не пришло», — подчеркнула она.

Ранее в Международном валютном фонде сообщили, что в переговорах с Украиной достигнут прогресс по оказанию дальнейшей финансовой поддержки Киева. Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что МВФ расширит программу с пяти до восьми миллиардов долларов, а первый транш в случае подписания новой программы может составить два миллиарда.

Напомним, что МВФ выдвигал ряд условий, в соответствии с которыми Украина, в частности, должна была принять закон о либерализации рынка земли. Во вторник закон был подписан Зеленским, назвавшим этот момент «историческим».

Партии «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — за жизнь» пообещали оспорить закон в суде, поскольку он, как они утверждают, противоречит украинской конституции.