Посольство РФ в США призвало Вашингтон не искажать факты о Второй мировой

Вашингтон, 1 мая. Посольство РФ в США призвало Соединенные Штаты отказаться от искажения фактов о решающем вкладе народов СССР в победу над нацизмом и прекращение Холокоста.

Соответствующее заявление российского диппредставительства опубликовано на странице посольства в Facebook. В нем говорится, что Госдепартамент США «предпринимает циничную попытку переписать историю» и предать забвению вклад народов Советского Союза в победу над фашистской Германией.

«Призываем американскую сторону отказаться от заведомо лживых, недостойных и псевдоисторических программ», — сказано в заявлении.

Дипломаты обратили внимание на то, что американское посольство в Венгрии начало отбор проектов, объединенных темой «Вспоминая Вторую мировую войну и ее последствия — долгая дорога к свободе». От соискателей, согласно опубликованному диппредставительством США документу, требуется «тщательно соблюдать инструкции». Они заключаются в том, чтобы авторы сконцентрировались на историях, описывающих «жестокость и коллаборационизм в разгар Холокоста и Второй мировой войны, а также в условиях тирании СССР».

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон общими усилиями защищать историческую правду о Второй мировой и противостоять попыткам искажения истории.

«Бережно хранить память о подвиге величайшего поколения — наш общий долг. Мы должны совместными усилиями защищать честь ветеранов, историческую правду и бороться с участившимися попытками исказить факты о событиях тех лет», — заявил Антонов по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Минобороны РФ рассекретило документы о Берлинской наступательной операции 1945 года, положившей конец Великой Отечественной войне.