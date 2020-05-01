Трамп заявил, что имеет данные об искусственном происхождении коронавируса

Вашингтон, 1 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что располагает информацией об искусственном происхождении коронавируса.

По словам Трампа, эти данные позволяют утверждать, что коронавирус нового типа был создан в бактериологической лаборатории китайского города Ухань.

«Да, у меня есть», — ответил он на вопрос о том, есть у него информация об искусственном происхождении нового коронавируса.

Американский президент отказался сообщить дополнительные подробности, сославшись на высокий уровень секретности.

Его слова идут вразрез с сообщением национальной разведки США, сообщившей в четверг о согласии с «консенсусом ученых», полагающих, что коронавирус нового типа не имеет искусственного происхождения и не подвергался генетическим модификациям.

Ранее Трамп и глава Госдепа США Майк Помпео обвиняли Китай в отсутствии прозрачных данных по вопросу происхождения вируса. Госсекретарь неоднократно призывал Пекин раскрыть информацию о том, могла ли быть допущена утечка коронавируса из лаборатории Уханьского института вирусологии, где хранятся штаммы многих смертельно опасных заболеваний.

Трамп также заявлял, что Вашингтон считает допустимой версию создания вируса в бактериологической лаборатории в Ухани и пригрозил Китаю последствиями, если эти данные получат подтверждение.

МИД КНР сообщает, что Китай изначально придерживался открытой и ответственной позиции по поводу раскрытия информации о пандемии коронавируса нового типа.

В декабре прошлого года Пекин уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 3,256 миллиона случаев заражения коронавирусом, от осложнений скончались 233 388 человек, более 1,014 миллиона выздоровели.