Иммунологи ужаснулись, увидев анализы критика Сергея Соседова

Москва, 1 мая. Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что врачи ужаснулись, увидев результаты его анализов.

Как пишет «Собеседник», состояние здоровья Соседова оставляет желать лучшего. Долгое время он пытался заниматься самолечением, но не добился никаких результатов, после чего решил обратиться к специалистам.

«На днях был в Институте иммунологии, у меня брали анализ крови. Врачи ужаснулись! Количество лимфоцитов в крови очень низкое. Из-за этого упал иммунитет. Мне сказали, что я подхватил какую-то инфекцию. Это просто ужасно, кашель дикий, горло болит, упадок сил!» — поделился подробностями Соседов.

Он сообщил, что не понимает, в чем именно причина случившегося, потому что старается правильно и разнообразно питаться.

«В ежедневном рационе и салаты, и фрукты, и мясо, и рыба. Каждый день я ем разные супы — у меня мама прекрасно готовит. А если будет голодный год — что мне делать, сразу помирать?» — удивляется критик.

Врачи уверяют, что Соседов должен уделять своему здоровью самое пристальное внимание. Сам он в шоке и не понимает, что делать дальше.

«Мама тоже шокирована. Она в ужасе и не может понять, почему такие проблемы. Упадок сил — не шутки. Лучше бы я «короной» переболел, уже бы давно выздоровел. А здесь больше месяца эта чехарда длится. И не известно, чем закончится», — подытожил Соседов.

Ранее критик жаловался изданию на сезонную аллергию, которая сопровождается серьезными приступами удушья.