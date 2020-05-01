C мая в России начнет действовать ряд новых законов

Москва, 1 мая. Начиная с сегодняшнего дня, в России вступает в силу ряд законов. В частности, речь идет о повышении пенсии, программе льготной ипотеки и других нововведениях.

Так, например, для поддержки ипотечных займов Кабинет министров РФ принял решение о запуске программы льготной ипотеки под 6,5 % годовых. При этом, сама программа является краткосрочной и воспользоваться ею можно будет лишь с 1 мая по 1 ноября 2020 года.

Данная ипотека рассчитана на заемщиков, приобретающих жилье на первичном рынке. Для жителей Санкт-Петербурга и Москвы, а также Ленинградской и Московской областей, максимальный объем ипотеки составит 8 млн рублей. Жители других регионов смогут брать не более 3 млн рублей. Выплачивать ипотеку по льготной стоимости можно будет на протяжении всего срока действия кредита.

В мае повысится пенсия у ветеранов, воевавших в рядах действующей армии в 1941-1945 годах. Кроме того, рост выплат коснется тех, кто получает страховую выплату. Также в мае запланирована индексация пенсий для пожилых людей.

Кроме того, с 1 мая все выплаты, которые граждане получают от государства, будут поступать на карту «Мир». Предположительно, окончательный переход на новую систему должен быть завершен к концу июня.

С 1 мая в России на время пандемии вводятся ограничения на максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей для физических лиц. В мае также изменятся правила получения паллиативной помощи. Корректировка направлена на улучшение качества жизни россиян, страдающих от тяжелых неизлечимых заболеваний, пишет «Экономика сегодня».

Напомним, в мае к 75-летнему юбилею Победы должен открыться Главный храм Вооруженных сил РФ. Ранее о его строительстве рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.