Доктор Комаровский заподозрил Малышеву в использовании скрытой рекламы

Москва, 1 мая. В новом видео доктор и телеведущий Евгений Комаровский поделился мнением о шоу его коллеги Елены Малышевой. Врач обратил внимание, что в ее передачах содержится определенное количество информации, которая идет вразрез с доказательной медициной. Комаровский предположил, что под этим может содержаться скрытая реклама.

Как пояснил Комаровский, по его мнению, Малышева хорошо занимается популяризацией медицины. Однако она порой неправильно говорит про саму медицину, считает врач.

«Хотя там есть определенные нюансы, но я не вижу в этом ничего такого. Нет, там есть определенные вещи. Я вижу, как определенное количество медицинской информации идет вразрез с доказательной медициной, и это явно скрытая реклама. И мне это очень не нравится», — сказал Комаровский в видеоблоге, опубликованном на YouTube-канале.

Он также отметил, что ему тоже предлагали заниматься подобной рекламой, однако он отказывался. Кроме того Комаровский отметил, что он и сам раньше вел на протяжении 9 лет телепередачу «Школа доктора Комаровского». Однако за это время он рассказал буквально обо всем и в результате шоу пришлось закрывать, в то время как Малышевой удается на протяжении долгих лет сохранять высокие рейтинги.