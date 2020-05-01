Сексистский скандал разгорелся на заводе под Липецком

Липецк, 1 мая. Сотрудницы Добринского сахарного завода в Липецкой области решили бороться за свои права после того как решили, что их притесняют по половому признаку.

Как сообщает НТВ, работнице сахарного завода Елене Мешковой предложили перейти на должность слесаря-ремонтника третьего разряда. Женщина не имеет профильного образования, ее не радует перспектива чинить оборудование, она уверена, что руководство предприятия таким образом пытается избавиться от сотрудниц.

«Нас никто не предупреждал, что мы будем слесарями — просто подпишите документы, и все. Мы подписали. От нас никто не скрывает, что женщины на заводе не будут работать», — рассказала она.

В этой ситуации заводчанки решили объединиться в борьбе за свои права. Они считают, что причина в том, что мужчины «более удобны» для предприятия, их позицию разделяют и специалисты в области трудового законодательства.

«Это действительно пахнет дискриминацией, это прямая дискриминация, ее тяжело доказывать. Женщина — равная единица труда, но это не значит, что ее можно переводить на должность слесаря и сварщика. Это не та должность, на которую она трудоустраивалась», — заявила юрист Алена Попова.

В кадровой службе завода называют ситуацию нормальной, утверждая, что женщины драматизируют.

«Все перекрутили, понавертели — ни одного слова правды. Мы чего, дураки— заставлять их таскать, мужские обязанности дать? У меня ощущение, что люди в силу своих особенностей что-то не так поняли», — считает начальник службы по работе с персоналом завода Ольга Затонская.

Отметим, на заводе прошла прокурорская проверка, в ходе которой нарушений Трудового кодекса выявлено не было.

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