Онколог Каприн назвал преимущество русского народа в борьбе с коронавирусом

Москва, 1 мая. Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал преимущество русского народа в борьбе с коронавирусом нового типа.

По словам Каприна, русский народ обладает способностью сплачиваться в трудной ситуации, это поможет России справиться с пандемией коронавируса.

«Мы такой народ, который сплачивается вокруг любой беды, любое действие, которое ведет к улучшению качества медицинской помощи, к тому, чтобы успокоить людей, должно быть», — заявил онколог.

Он подчеркнул, что сейчас все россияне находятся в непростом положении, поскольку эпидемия началась неожиданно, людей пугает неизвестность, связанная с коронавирусом.

«В этом году будет 75 лет нашей победы в Великой Отечественной войне. Я всегда говорю, деды победили, отцы победили, и мы обязаны победить», — заключил он.

Ранее «Известия» сообщили, что Минобороны России запустило в эксплуатацию сразу шесть многофункциональных инфекционных центров в нескольких регионах страны. Они оснащены медицинской техникой, в том числе рентгенооборудованием, компьютерными томографами, аппаратами УЗи, оборудованием для анестезиологии и эндоскопии, а также аппаратами ИВЛ. На восьми площадках в круглосуточном режиме продолжается строительство подобных центров.

На сегодняшний день в России зафиксировано более 106 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции, от осложнений скончались 1073 человека, более 11,6 тысячи пациентов выздоровели.