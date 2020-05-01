Китай решил не привлекать представителя ВОЗ к расследованию истоков коронавируса

Лондон, 1 мая. Власти Китая, приступившие к определенному национальному расследованию происхождения коронавирусной инфекции, решили не привлекать к нему экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил ее представитель в Китае Гауден Галеа отметив, что ВОЗ делает запросы в комитет по делам здравоохранения и к властям.

По словам эксперта, ВОЗ убеждена, что вирус имеет животное происхождение, а не был создан человеком. Однако для того, чтобы предотвратить подобные вспышки пандемии, важно изучить механизмы заражения, объясняет он.

«Истоки вируса очень важны, взаимодействие между животным и человеком очень важно и должно быть изучено. Мы должны знать как можно больше, чтобы предотвратить повторное возникновение вируса», — сказал Галеа.

При этом представитель ВОЗ в Китае отметил, что специалисты на сегодняшний день пока так и не получили записи из лабораторного журнала в Ухани, которые должны были бы стать частью любого доклада об истоках происхождения коронавирусной инфекции.

Гауден Галеа также сказал, что Китай вполне мог предоставлять не всю информацию о распространении заболевания с первых дней эпидемии. Так, например, когда заболевание только набирало обороны в начале года, власти сообщили о 41 заболевшем. Однако представитель ВОЗ в этом сомневается, сообщает ТАСС со ссылкой на британское издание Sky News.

Напомним, в России с марта Минобороны во главе с Сергеем Шойгу проводит учения по локализации угроз, связанных с распространением опасных инфекций, в числе которых коронавирус. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей высоко оценил проводимые мероприятия. По его словам, российские военные способны решать самые неожиданные и сложные задачи.