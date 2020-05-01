Эксперт Буянов назвал риски для владельцев «серых» смартфонов

Москва, 1 мая. Директор компании «Кселла» Алексей Буянов заявил о необходимости проверки IMEI-кода при покупке смартфона.

По словам Буянова, «серый» или краденый телефон может попасть в «черный список» компании-производителя или мобильного оператора. Он отметил, что сегодня многие производители предлагают при регистрации в сети смартфона отслеживать по базам данным список IMEI-кодов украденных телефонов.

«Samsung, например, имеет отработанную схему блокировки телефонов, находящихся в «черном списке», смартфон после блокировки становится абсолютно нефункциональным. При покупке телефона лучше не рисковать и проверить IMEI-код», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

Буянов указал, что серийный номер смартфона должен быть одинаковым на коробке, аккумуляторе и в гарантийном талоне. В России, сообщил он, разрабатываются планы по борьбе с черным рынком смартфонов. Власти собираются ввести систему сертификации телефона через привязку IMEI-кода к договору с конкретным абонентом.

Соответствующий законопроект разрабатывается группой сенаторов, закон об обязательной платной регистрации телефонов может вступить в силу с первого июля 2021 года.

Эксперты отмечают, что при внедрении этой системы могут возникнуть проблемы с регистрацией приобретенных ранее смартфонов из тех, что не проходили обязательную сертификацию в РФ. Кроме того, есть китайские телефоны, которые попадают на территорию России «серым» импортом и имеют единый IMEI на всю партию. Их блокировка нарушит права граждан, поскольку они приобрели гаджеты до официального законодательного запрета.

Как вариант, смартфоны, находящиеся на руках у граждан, могут быть зарегистрированы бесплатно. Это касается также устройств, приобретенных для государственных и муниципальных нужд.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что регистрация нового гаджета в России может стоить 100 рублей.