Диетолог Зародина рассказала, как перестать много есть на самоизоляции

Москва, 1 мая. Действенным способом для того, чтобы меньше есть во время периода самоизоляции, может стать дневник питания. Об этом рассказала клинический психолог, специалист по коррекции пищевого поведения Варвара Зародина.

Как поясняет врач, когда человек оценивает то, что ест, он воспринимает приемы пищи критично. То есть иногда нам кажется, что мы ничего не съели за день, но потолстели, поясняет Зародина. Это не так, поскольку ведя специальный дневник мы увидим, что в течение для мы «перехватываем» много различных калорийных закусок.

«Хорошо запланировать график еды: что вы будете есть на завтрак, обед и ужин, чем будете перекусывать между приемами пищи. Это дисциплинирует», — отмечает Зародина в интервью радио Sputnik.

Кроме того, врач советует убрать из зоны видимости сладкое и отвлечься от еды, заняв чем-то руки. Например, можно собирать пазл, вязать или рисовать. Говоря о корректировке питания Зародина отмечает, что в данном случае врагом является сахар. Так, например, диетолог советует исключить мелкие перекусы, такие как орешки и сушки.

«Из фруктов лучше исключить арбуз, банан и виноград, потому что там самый высокий гликемический индекс. А в целом 2–3 фрукта в день вполне можно себе позволить. Чай и кофе лучше пить без сахара», — поясняет она.

Ранее главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян призвал не переедать во время самоизоляции. По словам специалиста, регулярное употребление высококалорийных продуктов может привести к ожирению и повысить риск заражения коронавирусом, пишет «Газета.ru».