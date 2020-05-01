Врач рассказала, кто из пациентов с коронавирусом чаще оказывается в реанимации

Москва, 1 мая. Врач одного из столичных медучреждений, предназначенного для пациентов с коронавирусом, рассказала о том, какие категории больных чаще всего попадают в реанимацию.

По словам медика, работающей в так называемой «красной зоне», самому молодому из попавших в реанимацию пациентов было 20 лет.

«Но здесь сложно говорить о возрастной статистике. Скорее, могу отметить тот факт, что большинство больных — это люди с весом от ста килограммов и больше», — заявила реаниматолог в интервью для портала «Вечерняя Москва».

Она добавила, что 80% больных еще до коронавируса имели сопутствующие заболевания. Чаще всего это диабет, ожирение и проблемы с сердцем.

По словам врача, бывали случаи, когда удавалось спасать казалось бы безнадежных больных.

«Потом, когда их переводили в отделение и ты видел, как они идут на поправку, сравниваешь с тем, в каком ужасном состоянии их привезли, у тебя слезы счастья на глазах», — отметила реаниматолог.

Напомним, в начале недели президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в России, передавала «Газета.ру». Таким образом, длинные «майские выходные» продлятся с 1 по 11 мая включительно. Он подчеркнул, что чем строже россияне будут соблюдать меры по самоизоляции в эти дни, тем быстрее получится победить эпидемию.

В четверг главврач городской клинической больницы №71 Александр Мясников призвал россиян в майские праздники вести себя разумно, чтобы не допустить распространения коронавируса. Он напомнил о необходимости оставаться дома ради стариков и больных.

В России на сегодняшний день зафиксировано 106 498 случаев COVID-19, от осложнений скончались 1073 человека, более 11,6 тысячи выздоровели. Как пишут «Известия», накануне Минобороны РФ сообщило, что в Вооруженных силах России и ведомственных учебных заведениях от коронавируса вылечились 122 человека.