Продюсер «Маски» назвала состав жюри на второй сезон шоу

Москва, 1 мая. Генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева рассказала о составе жюри на второй сезон шоу «Маска» на канале НТВ.

Как сообщает «Собеседник», первый сезон «Маски» превзошел ожидания создателей шоу, продемонстрировав «потрясающе высокие цифры» рейтинга. По словам Сумачевой, сейчас идет работа над вторым сезоном, который, как ожидается, появится в эфире следующей весной. Продюсер отметила, что состав участников, в отличие от жюри, планируется обновить полностью.

«Что касается жюри, не думаю, что будем его менять. Нам кажется, что жюри сложилось: они такие веселые, задорные, абсолютно разные. Мне бы не хотелось терять кого-то из них», — заявила она.

Сумачева раскрыла несколько секретов со съемочной площадки шоу, рассказав, в частности, о технологиях изменения голоса участников.

«В костюм встроен специальный микрофон, дальше была работа звукорежиссера, который сидел в передвижной телевизионной станции. Он в режиме реального времени может совершать манипуляции с голосом, повысить его или понизить. Для каждого героя был создан свой голос. Мы ничего не делали с голосом исполнителя во время выступления. Все, что вы слышали — эта работа вокалистов. Никаких технологий не применялось», — поделилась продюсер.

Напомним, в шоу «Маска» выступают известные исполнители, которые прячут свое лицо под карнавальными золотыми масками. В составе жюри — певцы Филипп Киркоров и Валерия, телеведущая Регина Тодоренко, музыкант Тимур Родригез и шоумен Гарик Мартиросян.