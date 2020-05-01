В Москве скончался зараженный коронавирусом режиссер Сергей Литовец

Москва, 1 мая. Режиссер-документалист, оператор и сценарист Сергей Литовец скончался 30 апреля в Москве от осложнений на фоне коронавирусной инфекции.

Об этом в Facebook сообщила его коллега Наталия Гугуева. Она отметила, что больнице с коронавирусной инфекцией остаются супруга и сын режиссера.

«С 12 апреля он боролся в реанимации с COVID-19, но не справился. Его жена Татьяна и сын Саша в больнице с тем же COVID-19. Дочка Василиса спасается от коронавируса у друзей. Вся семья попала под это «коронавирусный каток», — написала Гугуева.

Похороны Литовца состоятся шестого мая.

Режиссер родился в 1961 году в Казани. Она снял около 40 документальных, детских и короткометражных фильмов, в числе которых «Арбатские мальчики», «Щенок», «Сквозь мглу» и другие.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что жертвами коронавируса в Москве за 30 апреля стали 47 пациентов.