Коммуналки вновь могут стать популярными у жителей России

Москва, 1 мая. На рынке российского съемного жилья могут вновь приобрести популярность коммуналки. Формат квартир, знакомый с СССР, теперь называется «коливинг», говорится в исследовании сервиса «Яндекс.Недвижимость».

По мнению аналитиков, после окончания пандемии коронавирусной инфекции, люди будут объединяться, чтобы снять двух- или трехкомнатную квартиру. Таким образом появятся прообразы коммунальных квартир большинство из которых были расселены после СССР.

Как поясняют эксперты, после снятия режима самоизоляции многие собственники жилплощади, сдающие квартиру в аренду, начнут расставаться с неплатежеспособными клиентами и сдавать жилье другим людям. При этом договоры будут подписываться на короткий срок, чтобы по возможности пересдать квартиру дороже через какое-то время, пишет «Лента.ru».

Исходя из этого аналитики считают, что в предстоящее время количество переездов резко увеличится. Однако больше всего от кризиса пострадают владельцы дорогих квартир, поскольку люди будут искать более бюджетные варианты.

Напомним, ранее аналитики подсчитали, что сдавать в аренду выгоднее апартаменты, а не квартиру. Такую недвижимость можно купить дешевле. Примерно на 20%. Если квартира в среднем окупается за 20 лет, то апартаменты — за 16 лет, пишет «Газета.ru».