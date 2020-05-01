Рестораторы разработали свои рекомендации по выходу из режима самоизоляции в России

Москва, 1 мая. Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) разработала свои предложения по открытию заведений общепита после окончания режима самоизоляции в России. Среди предложений: открыть в первую очередь летние веранды.

Глава ФРИО Игорь Бухаров сообщил «Известиям», что Роспотребнадзор разрабатывает концепцию постепенного снятия ограничений с бизнеса, начиная с 12 мая. Он напомнил, что практически у всех кафе и ресторанов установлены достаточно мощные системы вентиляции еще с тех пор, как в них не было запрещено курить. В связи с этим, по его мнению, нахождение гостей в заведениях площадью до 100 кв. метров можно считать безопасным.

Он также выразил уверенность, что рисков заболеть нет и у посетителей летних веранд, находящихся на улице. Посетителям только придется соблюдать социальную дистанцию.

В Роспотребнадзоре сообщили, что рассмотрят предложения ФРИО, когда они поступят.

Ранее в Роспотребнадзоре представили разрабатываемые рекомендации по выходу из режима самоизоляции. Сообщалось, что сначала предприятия общепита будут работать только на доставку или на вынос. Позднее к работе допустят кафе, чья площадь составляет не более 50 кв. метров, установлено не более пяти столов, расстояние между которыми должно быть не менее метра.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в России, передавала «Газета.ру». Таким образом, длинные «майские выходные» продлятся с 1 по 11 мая включительно. Он подчеркнул, что чем строже россияне будут соблюдать меры по самоизоляции в эти дни, тем быстрее получится победить эпидемию.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 106 498 случаев инфицирования COVID-19, 1 073 человек скончались, выздоровели 11 619 пациентов.