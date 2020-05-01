Американская «панацея от коронавируса» оказалась бесполезной

Москва, 1 мая. Эксперты сообщили, что независимые испытания на пациентах американского препарата ремдесивир не показали лечебного эффекта.

Ранее американская фармацевтическая компания Gilead Sciences сообщила о перспективных результатах предварительных клинических испытаний ремдесивира, первоначально разработанного для борьбы с лихорадкой Эбола. Новость не повлияла на ситуацию с распространением коронавируса в США, но акции компании выросли в цене более чем на семь процентов.

В первом исследовании специалисты Gilead Sciences опробовали разные периоды приема ремдесивира в двух группах пациентов — с тяжелыми и умеренными проявлениями коронавирусной инфекции. Результаты станут известны примерно через месяц.

Российские специалисты раскритиковали преждевременные выводы об эффективности перпарата. В интервью «Известиям» врач-инфекционист Елена Белова указала, что ремдесивир не сравнивали с плацебо, поэтому невозможно говорить о преимуществах лекарства, когда пациенты могли выздороветь естественным образом.

Кроме того, в пресс-релизе компании отмечаются побочные эффекты, возникавшие при приеме препарата — это острая дыхательная недостаточность, тошнота и поражение печени.

«Действующее вещество ремдесивира — яд, который в малых дозах более токсичен для вируса, нежели для человеческих клеток. Но коронавирус нового типа быстро становится устойчивым к этому препарату, потому что является одним из самых быстро эволюционирующих организмов. На данный момент не существует ни одного специфического препарата от COVID-19. Лечить заболевание нечем», — отметил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Добавим, что директор Совета по внутренней политике США, помощник американского президента Джозеф Гроган ранее работал официальным лоббистом Gilead Sciences, при его поддержке ремдесивир был внесен в список препаратов, имеющих особый статус, что дает его производителю особые права по налоговым льготам и получению прибыли.