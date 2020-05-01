Друг Губина рассказал о возможном возвращении певца на сцену

Москва, 1 мая. Музыкант Андрей Губин, известный своими песнями «Мальчик-бродяга», «Лиза», «Зима-холода», планирует возвращаться на сцену. В настоящее время певец работает над новым альбомом, однако его друг и продюсер Тарас Ващишин отказался рассказывать, как обстоят дела с новыми песнями Губина.

«Не могу пока сказать ничего определенного, потому что решено до поры до времени не озвучивать эту тему. Точного времени выхода альбома мы тоже пока еще не определили», — заявил Ващишин в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Он также отметил, что они не разглашают то, что у их происходит, поскольку это секрет. По словам продюсера большое количество шума вокруг мешает работать над проектом. Ващинин также рассказал, чем Губин занимается в период самоизоляции.

«В основном – спортом. Не могу сказать, что ему тяжело сидеть дома. Творческим людям порой, наоборот, хорошо, когда появляется свободное время – можно подумать, что-нибудь посочинять», — рассказал он.

Напомним, в декабре прошлого года Тарас Ващишин опубликовал в социальных сетях совместную фотографию с Андреем Губиным. Ващишин отметил, что у него хорошие новости для поклонников артиста. Он анонсировал возвращение исполнителя на сцену. В последние годы Губин не появлялся на сцене, но продолжал заниматься музыкой и писал песни. Несколько лет назад артист рассказал, что страдает от постоянных лицевых болей. Андрей Губин пропал с телеэкранов на самом пике своей популярности. СМИ сообщали, что в 2004 году врачи диагностировали у исполнителя болезнь нервной системы, которая вызывает лицевые боли.