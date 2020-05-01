Скворцова назвала сроки регистрации тестов на антитела к коронавирусу

Москва, 1 мая. Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что тесты на определение антител к коронавирусу нового типа будут зарегистрированы в России в ближайшие дни.

Скворцова отметила, что ФМБА в среду подало документы на регистрацию отечественной тест-системы, позволяющей выявлять антитела к новому коронавирусу в организме человека.

«Вчера мы подали на регистрацию отечественные плашки иммуноферментного анализа на выявление антител. Надеемся, что в ближайший период времени эти плашки будут зарегистрированы», — рассказала она.

В России на сегодняшний день зафиксировано 106 498 случаев COVID-19, от осложнений скончались 1073 человека, более 11,6 тысячи выздоровели.

Как пишут «Известия», накануне Минобороны РФ сообщило, что в Вооруженных силах России и ведомственных учебных заведениях от коронавируса вылечились 122 человека.