Переводы до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона стали бесплатными для россиян

Москва, 1 мая. Россияне с 1 мая могут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру мобильного телефона через Систему быстрых платежей (СБП).

СБП позволяет переводить деньги по номеру телефона независимо от того, в каком банке открыт счет. К сегодняшнему дню к системе подключены 55 финансовых организаций.

«С 1 мая наши граждане могут абсолютно бесплатно переводить средства в Системе быстрых платежей на сумму до 100 тыс. рублей в месяц», — сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, уточнив, что речь идет о переводах по номеру телефона.

В Центробанке ранее проанализировали переводы, которые осуществляют жители РФ. Аналитики пришли к выводу, что сумма в 100 тыс. рублей «покрывает основные потребности граждан при осуществлении переводов своим родственникам, при погашении кредитов в разных банках или переводе заработной платы на свои счета, открытые в другом банке».

При превышении данной суммы будет взиматься комиссия не более 0,5% от суммы перевода. Максимум комиссии ограничен суммой в 1,5 тыс. рублей, передает ТАСС.

Система быстрых платежей, созданная ЦБ РФ, работает с 28 января 2019 года. Через систему можно переводить деньги, оплачивать покупки и услуги без реквизитов карты или счета.

Ранее создатель клуба венчурных инвесторов ITLeaders и консалтинговой компании Klopenko Group Егор Клопенко в беседе с Федеральным агентством новостей отметил, что удешевление такого инструмента, как СБП для россиян является положительным фактом. Скорость платежей — это очень важно как для бизнеса, так и для физических лиц.