Пресс-секретарь Мишустина прокомментировал его заражение коронавирусом

Москва, 1 мая. Пресс-секретарь премьер-министра России Михаила Мишустина Борис Беляков прокомментировал его заражение коронавирусом нового типа.

Как сообщил Беляков, Мишустин проинформировал о случившемся президента РФ Владимира Путина сразу же, как только получил результаты анализов с подтверждением диагноза. По словам пресс-секретаря, количество личных встреч премьера было минимизировано в последнее время, все контактировавшие с ним взяты под медицинское наблюдение.

«Очное общение с премьером было максимально ограничено уже несколько недель назад. Все встречи и совещания проходили в режиме видеосвязи или телефонных звонков. Те, кто лично контактировали с председателем правительства, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование», — рассказал журналистам Беляков.

Он отметил, что глава кабмина проведет период самоизоляции в одном из медицинских учреждений, где будет находиться под наблюдением врачей. Правительство России продолжит работу в штатном режиме.

«Заседание правительства седьмого мая состоится, как и было запланировано», — подчеркнул пресс-секретарь премьера.

Накануне Мишустин сообщил президенту о том, что получил положительный результат анализа на COVID-19. Российский лидер пожелал главе кабмина скорейшего выздоровления. Указом Владимира Путина временно исполняющим обязанности руководителя правительства назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Первые сообщения о случаях нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, поступили в декабре прошлого года из Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

По последним данным, в России выявлено более 106 тысяч случаев коронавирусной инфекции, почти 12 тысяч пациентов выздоровели, 1073 человека скончались от осложнений.

Ранее «Известия» сообщили, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «ерундой» слухи о возможном уходе Михаила Мишустина с поста премьера после выздоровления.