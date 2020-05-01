Жители Владивостока рассказали о своих зарплатных ожиданиях

Владивосток, 1 мая. «Сбербанк страхование жизни» сообщает, что зарплатные ожидания жителей Владивостока снизились по сравнению с прошлым годом на 17 процентов.

Как пишет Deita.ru, проведенное компанией исследование показало, что зарплатные ожидания жителей столицы Приморья снизились сильнее, чем в других городах, где проводился опрос — с 77 тысяч рублей в 2019 году до 64 тысяч в нынешнем. При этом горожане стали чаще откладывать средства «на черный день».

«Зарплатные ожидания снизились в 35 из 37 городов, где проводился опрос, в том числе во Владивостоке. Помимо Владивостока больше всего они снизились в Москве и Тюмени. Выросли запросы у жителей Рязани и Набережных челнов», — рассказали авторы исследования.

Издание отмечает, что высокие требования к зарплате связаны с дорогой жизнью в столице Приморья — цены на большинство продуктов питания и услуги во Владивостоке нередко заметно выше московских.