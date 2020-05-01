После продолжительной болезни скончалась солистка группы «Фристайл»

Полтава, 1 мая. В Полтаве в возрасте 56 лет после продолжительно болезни умерла певица, солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо. О ее смерти сообщили коллеги в Instagram.

Коллега певицы Сергей Кузнецов отметил, что он с Кирсо дружил и творил вместе с 1983 года, со времен самодеятельности.

«Нина Кирсо принимала самое непосредственное участие в создании группы «Фристайл», ее голос звучал в наших самых лучших песнях. Невозможно переоценить ее участие в жизни коллектива», — написал Кузнецов в Instagram-аккаунте музыкальной группы.

Он также отметил, что песни музыкальной группы в ее исполнении звучали во всех альбомах группы, ее знали и любили не только на территории СССР, но и во многих странах мира.

Причины смерти артистки на данный момент не раскрываются, однако известно, что еще в июне 2018 года она впала в кому. Певицу нашли в ее доме в Полтаве без сознания, позднее врачи диагностировали ей инсульт. Спустя сутки Кирсо была проведена операция, однако и после этого она из комы не вышла, пишет «Газета.ru».

Нина Кирсо входила в состав «Фристайла» со дня основания коллектива в 1988 году. После того, как она впала в кому, в группе ее заменила Ната Недина. До этого музыканты некоторое время выступали чисто мужским составом.