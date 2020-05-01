В США недочеты работы Трампа прикрыли «ошибками Путина»

Москва, 1 мая. США прикрыли сговор главы Белого дома Дональда Трампа с саудитами и бездействие его администрации при COVID-19 «двумя ошибками» Путина.

The Washington Post выпустила статью, в которой директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия Пенна Байдена Майкл Карпентер указывает на «две ошибки президента РФ Владимира Путина», об этом сообщила «Экономика сегодня». Автор заявляет, что российский лидер якобы принял неверные решения из-за нефтяного кризиса и пандемии коронавируса нового типа.

В первом случае, сообщает издание, Путин неправильно отреагировал на падение нефтяных котировок, отклонив первоначальное предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи, вероятно ожидая банкротства на фоне кризиса американских сланцевых компаний.

По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева, этот неприкрытый выпад означает, что США вышли на новый виток информационной антироссийской войны, пытаясь свалить на Москву собственные просчеты.

«Вашингтон ищет любые аргументы, которые бы позволили сомнениям зародиться в умах россиян. Очень легко обвинить Путина в срыве сделки ОПЕК+, но нужно понимать, что такими обвинениями американская сторона прикрывает действия Саудовской Аравии и сговор с ней. Мы не впервые наблюдаем со стороны саудитов попытки потакать указаниям Вашингтона с целью пошатнуть стабильность России и ее экономического положения. Против нашей страны применяются комплексные агрессивные меры», — отметил эксперт.

Перенджиев указал на «странную логику» авторов статьи, согласно которой государство, чья экономика тесно связана с мировым рынком углеводородов, будет намеренно обрушивать цены на нефть. По его мнению, The Washington Post прибегает к подмене понятий и приводит необоснованные примеры.

Вторая «ошибка Путина», о которой упоминается в статье, связана с новым коронавирусом. Она состоит в том, чтобы якобы «позволить пропагандисткой машине проецировать ауру непобедимости», сюда же до кучи «свалили» и закрытие границ с Китаем, имея в виду, очевидно, «ухудшение» российско-китайских отношений, которое было бы выгодно США.

«Путин не сделал бы ничего, к чему не прибегали бы руководители других стран. Именно опыт Китая показал, что закрытие границы — действенная мера. Как мы знаем, в Соединенных Штатах обстановка с распространением коронавируса совершенно ужасающая. Она как раз и показывает, что отказ от принятия тех мер, к которым прибегли в РФ, приводит к тяжелым последствиям и очень высокому количеству смертей», — заявил Перенджиев.

Ранее «Известия» сообщили, что в разгар кризиса с коронавирусом Трамп звонил Путину, и президент России обещал помочь США.